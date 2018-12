Zo’n 12.000 deelnemers aan Mars voor het Leven

Ongeveer 12.000 mensen waren zaterdag op het Malieveld in Den Haag voor de Stille Mars voor het Leven van de stichting Schreeuw om Leven. De mars werd dit jaar voor de 26e keer gehouden.

Onder anderen Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) hielden toespraken. Ook een vrouw die een abortus heeft ondergaan, deelde haar ervaringen met de aanwezigen. Na de betoging volgende een wandeltocht door de stad.

Dit jaar waren er iets minder bezoekers dan vorig jaar. Directeur Kees van Helden van Schreeuw om Leven vermoedt dat dat komt door onder meer de ongunstige weersomstandigheden en omdat er vorig jaar meer aandacht was voor de jubileumeditie.

Tijdens de mars zijn twee personen aangehouden wegens ordeverstoring, liet de politie via Twitter weten. Rond het middaguur verstoorden meerdere activisten van het ”Haagse autonome feministische initiatief Kattenkwaad” de welkomstceremonie door het podium te beklimmen en bordjes met ”Baas in eigen buik” omhoog te houden. Enkele ogenblikken later werden zij door beveiliging van het podium afgehaald en werden twee personen aangehouden. Bijna gelijktijdig met de Mars voor het Leven was iets verderop in Den Haag een betoging van de ‘gele hesjes’. „Wij hebben bewust de mensen van onze organisatie groene hesjes gegeven om ons van die demonstratie te distantiëren”, aldus Van Helden. „Onze boodschap is heel anders.”