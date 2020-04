Zo komen studentenhuizen de coronatijd door

Geen college, geen studentenvereniging, geen gewone tentamens. De bibliotheek zit dicht en vrienden zie je nauwelijks of niet meer. Hoe komen studenten de coronatijd door? Een blik in twee Leidse studentenhuizen.

Crisis maakt meiden creatief met badeend

De coronacrisis laat de creativiteit losbarsten bij Marieke Vonk (20), Mattie Kieviet (19) en Joëlle Kraaijeveld (20). Behalve de drie dames huizen er meer dan 400 badeenden in de knusse studentenwoning aan de Frans van Mierisstraat in Leiden. Dezer dagen dossen ze de plastic dieren uit. Met mondkapjes van keukenpapier op hun oranje snavels bijvoorbeeld. Maar ook een Romeinse commandant met een leger knalgele soldaatjes achter zich – voorzien van een zwaard van satéprikkers.

Vrienden zien ze bijna niet meer. Colleges volgen ze vanuit huis. En de sportschool, waar ze net vijf weken trainden, is dicht. Voorlopig moeten ze het dus met z’n drieën zien te rooien. Uit verveling ‘openden’ de meiden daarom vorige week een eigen expositie. Via het Instagramaccount @rijksmuseumvanbadeenden houden ze de buitenwereld op de hoogte van hun creaties.

De verzamelwoede van de Leidse studenten begon al ver voor de coronacrisis. „Toen hier iemand kwam logeren, bestelden Mattie en Marieke voor de grap tachtig badeendjes. Die zetten we neer in de badkamer, elke dag eentje meer”, vertelt Joëlle, die geschiedenis studeert. „Ja, het is heftig”, zegt Marieke over de ruim 400 exemplaren die door het studentenhuis zwerven. „Ze passen zelfs niet meer op de planken waar we ze allemaal op kwijt wilden.”

Waarom badeenden? De meiden halen hun schouders op. „Die waren een keer voor 5 cent per stuk bij AliExpress te koop”, zegt Mattie. „Later kwamen we ze tegen bij de supermarkt en op Marktplaats. Het is door de tijd heen wat ontspoord.” Intussen hebben de drie ook zichzelf als badeenden geproduceerd, vertellen ze via Skype. En er is meer creativiteit: de muur achter de studenten hangt vol verfstaaltjes. De meiden namen de 132 gekleurde kartonnetjes mee uit de bouwmarkt. Mattie maakt er nu bijpassende tekeningen op. „Bij de kleur granaatappel teken ik die vrucht er bijvoorbeeld op.”

De student oude nabije-oostenstudies vermaakt zich verder met het schilderen van klassiekers als Mona Lisa en Van Goghs zelfportret in badeendvorm. Momenteel legt ze een badeendenversie van Rembrandts Nachtwacht vast op het doek. Ook imiteerde ze het kunstwerk van de banaan die met ducttape aan de muur is geplakt. In de Leidse variant hangt een eend, geverfd als het bruin-gele fruit, aan de wand.

Of de badeendjes een vorm van studieontwijkend gedrag zijn? „Soms wel”, lachen de drie. „Ik had vorige week een deadline voor een paper en was van plan daar op tijd aan te beginnen. Uiteindelijk heb ik hem in tweeënhalve nacht geschreven”, vertelt Marieke, student politicologie. „Maar als we dit niet hadden, was er wel weer iets anders om de studie te ontwijken”, denkt Joëlle. „Ik probeer altijd wel iets te verzinnen om niet te gaan studeren. En van thuiswerken word je ook niet productiever.”

Onthaasten in huize Vier Hoogh

Normaal gesproken bruist het van de activiteiten in huize Vier Hoogh. Elke week of elke twee weken komen er in het dispuutshuis van CSFR wel mensen van de studentenvereniging over de vloer. Voor een borrel of Bijbelkring. Nu leven Else de Wit (20), Niek Westmaas (19), Rosanne de Keijzer (21) en Jarno de Graaf (21) vooral met elkaar.

Normaal gesproken zijn ze met z’n achten. Nu de universiteit de deuren dichthoudt, brengen er nog vier of vijf de weken door op hun kamer in Leiden. De anderen zijn bij hun ouders. „Voor de coronacrisis had iedereen ’s avonds zijn eigen verplichtingen. Nu zitten we thuis. Deze situatie is dus wel goed voor onze band”, vertelt Niek. „Al waren we altijd al een hecht huis. We aten ’s avonds altijd al gezamenlijk. Zeker nu is dat belangrijk om het een beetje gezellig te houden.”

Openboektentamen

Het studeren gaat ondertussen gewoon door. Verder komen de huisgenoten de tijd door met lezen, hardlopen en samen spelletjes doen. „We hebben een dakterras. Heerlijk met dit mooie weer”, zegt rechtenstudent Rosanne.

Voor het nieuwe collegejaar zullen de vier niet meer aanschuiven in de collegebanken van de Universiteit Leiden. Alle lessen volgen ze online vanuit huis. Else en Niek blokken momenteel hard voor de toetsmomenten – nu openboektentamens. „Daarbij word je niet zozeer op kennis, maar meer op inzicht bevraagd”, legt Niek uit. „Totaal niet te vergelijken met de normale tentamens.”

Rosanne heeft pas tentamens na het laatste blok. „Ik krijg dus in één keer heel veel stof. Wel vervelend. Ik moet alles herhalen van de vakken die ik dit blok al had voorbereid.”

Door de onlinecolleges mist ze direct contact met medestudenten. „In werkgroepen kun je toch wat makkelijker sparren en overleggen.” Thuis ben je ook sneller afgeleid, merkt Jarno, student rechten en taalwetenschap. „Normaal gesproken studeer ik vaak in een bibliotheek. Nu raak je tussendoor sneller in gesprek met een huisgenoot.”

Onthaasten

De Bijbelstudies en studiekringen van CSFR gaan door via Skype. „Online is Bijbelstudie toch heel anders dan wanneer je bij elkaar zit”, vindt Else, die net als Niek bestuurskunde studeert. „Normaal gesproken doen we een gebedsrondje, maar dat is een beetje bijzonder via Skype. Nu bidt er gewoon één iemand. Toch fijn dat we op deze manier contact kunnen houden.”

Het leven in coronatijd is beduidend minder stressvol, vinden de studenten. „Het is echt onthaasten. Ik merk dat ik nu extra tijd heb voor Bijbellezen of een goed gesprek met huisgenoten”, zegt Jarno. „Je leeft meer bij de dag. Door de rust in je hoofd sta je meer stil en kun je je meer bezinnen op de keuzes die je maakt. Ik heb bijvoorbeeld best veel taken en verantwoordelijkheden. Nu sta ik meer stil bij de vraag: Waar doe ik het voor? Voor mezelf of voor anderen?”