Zo herken je WhatsAppfraude

Een ‘bekende’ vraagt via WhatsApp of u hem 1000 euro wil voorschieten. Want de app van de bank werkt niet en een rekening moet dringend betaald worden. Zuivere koffie? Nee, Whats-Appfraude.

Hoe herken je WhatsAppfraude?

De Consumentenbond zette vier punten op een rij.

1. Een ‘bekende’ stuurt je een appje vanaf een onbekend nummer (de profielfoto klopt).

2. Deze ‘bekende’ zit in geldnood en vraagt je om geld voor te schieten.

3. Er is (veel) haast bij.

4. De ‘bekende’ wil niet op een andere manier communiceren.

Typerend voor WhatsAppfraude is dat oplichters zich voordoen als een bekende. Eerst laten ze weten een nieuw telefoonnummer te hebben. Het slachtoffer wordt dan verzocht om geld voor te schieten, want de ‘bekende’ kan zogenaamd niet telebankieren.

Hoe vaak komt de fraude voor?

In 2019 lieten 353 mensen zich overhalen om een ‘bekende’ te helpen. In totaal was daarmee ruim 1 miljoen euro gemoeid. Het is niet uitzonderlijk dat de fraude slachtoffers tussen de 3.000 en 10.000 euro per persoon kost.

In de eerste zes weken van dit jaar werd er voor ruim 232.000 euro gefraudeerd, zei de Fraudehelpdesk woensdag tegen de NOS. Er waren 77 slachtoffers. „Als deze trend doorzet, gaan we daar dit jaar dus ver overheen”, aldus de Fraudehelpdesk. De instantie kreeg tussen 1 januari en 11 februari 702 meldingen binnen.

Wat is dé tip om WhatsAppfraude te voorkomen?

Staar je niet blind op de profielfoto, want die is ongetwijfeld van de bekende met wie je denkt te appen. Onderwerp de persoon aan een kritisch verhoor. Fraudeurs zijn erg handig in het omzeilen van lastige vragen. Ook pogingen tot telefonisch contact zijn tot mislukken gedoemd. Om snel vast te stellen of de persoon diegene is waarvoor hij zich uitgeeft, kun je hem vragen om een gesproken bericht te sturen.

Wat gaat de overheid eraan doen?

De Tweede Kamer is voorstander van een onafhankelijke instantie die zich breed gaat bezighouden met internetcriminaliteit. De Tweede Kamer stemt dinsdag over het plan van initiatiefnemer Van Toorenburg (CDA).

Hoe nepdochter Brigitte uit Almere via WhatsApp van 5000 euro beroofde