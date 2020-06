Zittingsdagen tot eind 2021 gepland voor MH17-proces

De rechtbank heeft tot eind volgend jaar zittingsdagen gereserveerd voor het MH17 proces. Het is nog niet duidelijk hoe dit monsterproces gaat verlopen, maar dat het snel is afgerond, lijkt uitgesloten. Tot en met november 2021 zijn blokken van een of meerdere weken gereserveerd, zei de voorzitter van de rechtbank vrijdag. De komende tijd zal blijken welke data wel of niet gebruikt gaan worden.

Het proces begon afgelopen maart op het Justitieel Complex Schiphol. Er staan vier mannen, drie Russen en een Oekraïner terecht voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, kwamen daarbij het om leven.