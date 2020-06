Zitting over ruimen nertsen vervroegd naar vrijdagmiddag

De zaak bij de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het ruimen van de nertsen is vervroegd van maandag naar vrijdagmiddag. Dat is volgens het college gebeurd op „nadrukkelijk” verzoek van een van de partijen.

Het ruimen van nertsenhouderijen met besmette dieren zou vrijdag beginnen, maar dierenrechtenorganisaties Animal Rights en de Bont voor Dieren hadden hiertegen bezwaar gemaakt. Ze vinden dat er geen juridische gronden zijn om de nertsenbedrijven te ruimen. Volgens een woordvoerster van de Bont voor Dieren hebben zij niet om het vervroegen van de zaak gevraagd.

De zaak kon aanvankelijk niet eerder. CBb meldde dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet in staat was donderdag al een volledig dossier in te sturen. Maar dat is inmiddels wel gelukt, aldus een woordvoerster van CBb.

De zitting is om 16.00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag.