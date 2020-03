De zitting in het strafproces MH17 is ongeveer een half uur na aanvang onderbroken vanwege technische problemen bij de livestream. Na zo’n dertig minuten werd de zitting hervat.

Het proces wordt uitgezonden in andere zittingszalen in het Justitieel Complex Schiphol, het perscentrum naast de rechtbank, in Nieuwegein waar veel nabestaanden samen zijn en via een livestream.