Zitting krijgsraad Suriname naar eind oktober

Het strafproces rond de Decembermoorden in Suriname is vrijdag niet hervat. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor heeft de zitting in de militaire kamer verschoven naar 30 oktober, zo deelde de griffier van de krijgsraad mee. Er is geen reden aangegeven voor de andere datum.

Vrijdag zou het Openbaar Ministerie (OM) reageren op de pleidooien die de advocaten van de verdachten de afgelopen maanden hebben gehouden.

Eind juli sprak Roy Elgin, de vertegenwoordiger van het OM, zijn repliek al uit in de krijgsraad. Hij stelde toen dat hij, ondanks het verzoek om vrijspraak, nog steeds vindt dat hoofdverdachte Desi Bouterse, twintig jaar de gevangenis in moet.

Na de reactie van het OM mogen de advocaten nog een keer hun mening geven. Daarna krijgen de verdachten zelf de kans een laatste woord uit te spreken. Vervolgens bepaalt de krijgsraad het vonnis.

Bouterse, nu president van Suriname, en 24 anderen worden verdacht van de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers en tegenstanders van Bouterse, in december 1982.