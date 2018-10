Zitting Holleeder geschrapt om vervoer

De voor maandag geplande zitting in het proces rond Willem Holleeder gaat niet door. Volgens de rechtbank in Amsterdam zijn er problemen met het vervoer van de getuige Peter la S.

La S. zou vanaf maandag als getuige worden gehoord. Hij heeft belastend over Holleeder verklaard. Hij was kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage en kreeg een lagere straf in ruil voor verklaringen tegen zijn medeverdachten.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat het verhoor van La S. dinsdag wel gewoon door zoals gepland. Of en hoe de geschrapte zitting van maandag wordt ingehaald, is volgens hem een zaak van de rechtbank. Voor zijn verhoor deze week stonden vier dagen.

Willem Holleeder (60) staat terecht voor vijf liquidatieopdrachten waarbij zes doden en een gewonde vielen en één poging tot moord. Zijn proces ging in februari van start. Hij ontkent alle beschuldigingen.