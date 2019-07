Zitting Gökmen T. begonnen

De eerste inleidende zitting in de zaak tegen de 37-jarige Gökmen T., die wordt verdacht van het plegen van de aanslag op een tram in Utrecht, is begonnen. De Utrechter werd geboeid de zaal van de rechtbank in Utrecht binnengebracht. Hij oogde rustig. Maar hij is geboeid, omdat de emoties voor de zitting hoog opliepen en dit nodig werd gevonden, zei de rechter. Er zitten drie agenten van de parketpolitie vlak naast hem.

T. moest verplicht aanwezig zijn, zo bepaalde de rechtbank vorige week. T. is alleen, hij wilde geen advocaat.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein kwamen in maart vier mensen om het leven en raakten twee anderen zwaargewond.

De zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld.