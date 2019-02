Zitplaatszoeker van NS op meer treinen

Reizigers kunnen op meer treinen gebruik maken van de zogenaamde zitplaatszoeker. Met een app is aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje te zien hoe groot de kans op een zitplaats is en in welk rijtuig ze te vinden zijn.

De NS begon hiermee vorig jaar een proef op het traject Arnhem-Den Bosch. Omdat de app een succes is, zijn stapsgewijs meerdere trajecten toegevoegd zoals Den Haag-Haarlem en Utrecht-Nijmegen.

De zitplaatszoeker werkt onder meer door middel van sensoren die het gewicht per rijtuig meten. Het is de bedoeling dat voor het einde van dit jaar de app voor zo goed als alle treinen beschikbaar is. „Alleen op de spoortrajecten waar nog geen sensoren zijn, kan dit nog niet. Dit jaar wordt de zitplaatszoeker in ieder geval beschikbaar voor de sprinters en intercity’s. Volgend jaar is de bedoeling dat er landelijke dekking is”, zegt een woordvoerder van NS naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.