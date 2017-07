Zitplaats in trein NS te vinden via app

Volgend jaar moeten reizigers direct vrije zitplaatsen in de trein kunnen vinden, schrijft De Telegraaf. Een extra toepassing in de NS-app Reisplanner die dat mogelijk maakt, is het nieuwste wapen in de strijd tegen irritaties in de drukke ov-spits.

De sensoren in het spoor, die gebruikt worden om goederentreinen te wegen, kunnen ook ingezet worden om automatisch personenrijtuigen te wegen. Uitgaande van het gemiddelde gewicht van een reiziger en het aantal stoelen, is duidelijk hoeveel mensen er in de trein zitten en staan en waar precies ze zich bevinden. Die informatie wordt gekoppeld met de app. Drukte wordt inzichtelijk gemaakt met kleuren.

De NS-top geeft de bedenkers groen licht om het systeem verder te ontwikkelen en zo snel mogelijk in te voeren.