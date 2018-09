Zingende CU-wethouder verrast Spakenburgers met ”Een liedje van de zee”

Aan de vooravond van de 31e Visserijdag in Bunschoten-Spakenburg was er vrijdag een chauvinistische avond vol gedichten, oude filmbeelden en samenzang over het rijke vissersverleden van Spakenburg.

Verhalenverteller en kunstenaar Bart Reindersma was een van de sprekers. De kersverse wethouder Alice Kok-van de Geest verraste door een lied te zingen.

„O Spakenburgse visserman, wat deed je voor je brood. Je kwam aan wal door Lely’s plan, de botter werd tot schroot. Het werd de steunwet of fabriek, geen vrijheid als weleer. Tussen vier muren maakte ziek, heimwee naar ’t IJsselmeer”, zingen de ruim honderd aanwezigen op de melodie van ”Wij houden van Oranje”. Ze zitten in de kerkbanken van de hervormde kerk, de oudste kerk van Bunschoten, die stamt uit de vijftiende eeuw. Een toepasselijk decor als je het verleden in wilt duiken.

Het is precies honderd jaar geleden dat de Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee werd aangenomen. De wet had grote gevolgen voor Zuiderzeevissers én voor Spakenburg. Het is een terugkerend thema deze avond. „Haring en ansjovis zijn namen die je nooit meer hoort. Geen bot of garnaal kan er meer in leven”, citeert Arianne ter Beek een gedicht van wijlen visser Peter Blokhuis. „Met de komst van de Afsluitdijk behielden we wel droge voeten”, klonk het eerder.

Verhalenverteller Reindersma brengt een ode aan de Zuiderzee, „de stervende zee waar de haring, het zilver van de zee was.” Hij spreekt over de ontruiming van het voormalige eiland Schokland, terwijl op de achtergrond een film draait en het onweer klettert boven een vissersboot. Oude filmbeelden uit 1955 van Cees Berkelaar passeren de revue, van de aanleg van het zwarte dijkje bij het kleine zeetje van Spakenburg.

De volle kerk zingt hierna ”De Spakenburgse Hymne”: „Dorp van brood en paling, parel affer de diek. Kârremânnen met hering, voetbal, orgelmuziek. Botters aan de Zuidwal, vissers van weleer, Spakenburg ming thuuslângd, joe vergeet ik nooit meer.” Uiteraard zingen de Spakenburgers ook een psalm. Het is Psalm 150: „Looft God, met bazuingeklank; geeft Hem eer, bewijst Hem dank.”

Het slotakkoord komt van Alice Kok-Van de Geest, die haar sopraanstem etaleert. De wethouder van de ChristenUnie zingt ”Een liedje van de zee”. „Houd het roer recht! Hier toont de man eerst wat hij geldt. Onder ’t zeemansbuis, daar is moed nog thuis, in zijn vuist ligt heel zijn lot, niemand vreest hij dan God.”

De Visserijdag vindt deze zaterdag plaats aan de Oude Haven van Spakenburg.