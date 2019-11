Zilveren kwartje uit 1853 brengt 25 mille op

Een zilveren kwartje van Willem III uit 1853 heeft zaterdagmiddag bij De Nederlandsche Muntenveiling in Weesp 25.000 euro opgebracht. Dat is volgens het veilinghuis een record.

Het antieke kwartje maakte deel uit van de collectie Nederlandse munten van een verzamelaar die onlangs is overleden. Volgens het veilinghuis begon de man op de lagere school in de omgeving van Dordrecht met het zoeken naar muntjes. Die hobby leidde tot bijzondere collectie. De zeldzame munten brachten volgens het veilinghuis topprijzen op. Het zilveren kwartje had de man zelf overigens ook gekocht op een veiling.