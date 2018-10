Zilveren Kruis zag zich voor het blok gesteld

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die het contract met het MC Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad opzegde, realiseert zich volgens de eigen site „zeer dat dit een grote impact heeft”.

De verzekeraar is naar eigen zeggen meteen in overleg gegaan met de bewindvoerders van beide ziekenhuizen.

„Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat onze verzekerden ook in de toekomst toegang blijven houden tot ziekenhuiszorg.” Er zat volgens het Zilveren Kruis niks anders op dan af te haken, want verzekeraars moeten „zorgvuldig met premiegeld” omgaan: „Het is de besturen van de ziekenhuizen helaas niet gelukt om tot een financieel haalbaar toekomstscenario te komen, terwijl de financiële situatie in de tussentijd steeds verder verslechterde.”

„In juli heeft Zilveren Kruis besloten om een grote vordering tijdelijk niet op te eisen zodat we met elkaar toekomstscenario’s konden bespreken.” Maar begin deze maand kwam nog een verzoek om extra geld te lenen. „Hierdoor werden wij verrast. De financiële situatie bleek slechter dan verwacht. Zilveren Kruis heeft daarom besloten geen extra geld te lenen.”