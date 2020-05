Zilveren Anjer voor drie vrijwilligers na bewezen diensten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent dit jaar Zilveren Anjers toe aan Kees Bos (Koudekerke), Els Blokker-Verwer (Laren) en Albert Haar uit Zuidwolde. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur.

Bos, van oorsprong journalist en docent geografie, ontvangt de onderscheiding vanwege diverse publicaties over Zeeland. „Bijzonder zijn de landschapsatlassen van Walcheren en de Oosterschelde van grote waarde voor de geografische wetenschap en het nationaal cartografisch erfgoed”, aldus het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Blokker-Verwer draagt bij aan diverse organisaties, veelal op het gebied van beeldende kunst en muziek. Bijvoorbeeld het Leerorkest, dat duizenden kinderen de mogelijkheid biedt een muziekinstrument te bespelen.

Haar zet volgens het fonds „ontzettend veel in gang in zijn provincie Drenthe; muziek, taal en erfgoed kunnen rekenen op zijn belangstelling. Zijn betekenis voor de Drentse cultuur is groot, en zijn verbindende kracht maakt hem van onschatbare waarde voor de Drentse samenleving”.

De uitreiking van dit jaar, die deze vrijdag gepland stond, kan vanwege het uitbreken van het coronavirus niet doorgaan. De Zilveren Anjers worden daarom in het voorjaar van 2021 uitgereikt.