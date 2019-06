Zikavirus Zuid-Amerika geen dreiging zwangeren

Het risico op besmetting met het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika is dusdanig laag dat zwangere vrouwen niet langer wordt afgeraden erheen te reizen. Het reisadvies voor deze landen is aangepast, meldt het RIVM, dat zwangere vrouwen wel waarschuwt dat de gebieden risicovol blijven.

Sinds 2015 gold een negatief reisadvies vanwege een zikavirusuitbraak in Zuid- en Midden-Amerika, inclusief het Caribisch gebied. De ziekte kan afwijkingen veroorzaken bij kinderen die nog geboren moeten worden. Ook vrouwen die zwanger willen worden, werd afgeraden naar de gebieden af te reizen.

Het RIVM meldt dat zwangere vrouwen zich voor een reis altijd goed moeten informeren over de gezondheidsrisico’s. "Dit geldt zeker voor reizen naar Zuid-Amerika, de Cariben, Afrika en Azië."