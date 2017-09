Zijlstra ‘verbaasd’ over uitspraak Asscher

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is „verbaasd” over de uitspraak van vicepremier Lodewijk Asscher over het mogelijke aftreden van minister Jeanine Hennis van Defensie. Asscher had gezegd dat de conclusies in het OVV-rapport over het dodelijke mortierongeval in Mali „normaal gesproken zwaar genoeg zijn om af te treden”.

Volgens Zijlstra wist Asscher dat Hennis eerst het debat in de Tweede Kamer wil voeren, om pas daarna een beslissing te nemen. Zijlstra noemt het „de nette manier” dat eerst het debat wordt afgewacht en dat alle feiten boven komen. Hij vindt het daarom „apart” dat Asscher de uitspraak heeft gedaan in zijn rol van vicepremier.

„Het gaat hier om overleden militairen en niet om politieke spelletjes”, aldus Zijlstra.

PVV-leider Geert Wilders heeft al gezinspeeld op een motie van wantrouwen tegen Hennis, en ook andere partijen zijn zeer kritisch over het optreden van Hennis. Maar op de afloop van het debat, en of de VVD het eventueel op een stemming laat aankomen, wilde Zijlstra niet vooruit lopen. „Wat dinsdag zal gebeuren zullen we bezien. Ik vind het goed dat deze minister het debat aangaat.”

Een steunbetuiging aan Hennis kwam er niet van Zijlstra. Over een eventueel vertrek van de minister zei hij het volgende: „De enige die die keuze kan maken is de minister zelf.”