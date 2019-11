Ziekteverzuim zorg lijkt stabiel na jaren groei

Na jaren van stijging lijkt het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers gestabiliseerd. Het verzuim lag in het derde kwartaal van dit jaar op 5,51 procent, ongeveer net zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk.

Door onder meer de vergrijzing is het volgens het bureau echter niet aannemelijk dat de stabilisering snel wordt omgezet in een daling.

Opvallend is dat het verzuim onder jongere zorgmedewerkers (tot 26 jaar) in de afgelopen drie jaar flink is toegenomen. „Hoewel de enorme groei van het verzuim onder de jongste werknemers duidelijk om aandacht vraagt, beslaat deze groep op dit moment slechts een kleine 10 procent van het personeel”, aldus het onderzoeksbureau.

Werknemers van 36 jaar en ouder zorgen volgens de onderzoekers voor de stabilisering van het verzuim.

In 2014 was het verzuim in de zorgsector op zijn laagst. Maar in het jaar daarop schoot het omhoog, waarna het aantal mensen dat ziek thuis zat bleef stijgen.