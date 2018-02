Ziekenhuizen zeggen operaties af om griep

Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben vrijdag niet-levensbedreigende operaties moeten afzeggen, omdat de klinieken overvol liggen met grieppatiënten. Volgens een woordvoerster van Gelre ziekenhuizen is er sprake van „een uitzonderlijke situatie”. Ze sluit niet uit dat er volgende week nog meer geplande operaties sneuvelen, aangezien de griepgolf in het oosten van het land naar verwachting nog tenminste anderhalve week aanhoudt.

Bij Gelre ziekenhuizen is nagenoeg elk bed bezet. Er is extra personeel ingezet, maar ook onder verpleegkundigen heerst griep. Patiënten die acute zorg nodig, hebben krijgen daarom voorrang boven mensen met klachten die nog even kunnen wachten. Volgens Gelre liggen andere ziekenhuizen in de regio ook vol.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is niet verbaasd. „Het is ieder jaar feest met de griep, om het zo maar eens te zeggen. Het beeld is heel gevarieerd, vorige week waren de problemen weer elders. De ziekenhuizen moeten de touwtjes dan aan elkaar knopen, dat is telkens weer een enorme organisatie. Zeker als er ook nog personeel ziek wordt, dat is dan als het ware vlek op vlek. Maar er wordt niemand aan zijn lot overgelaten, dan kan ook niet en daar zijn protocollen voor”, aldus een woordvoerder, die verder geen landelijk beeld kan geven.

De griepepidemie in Nederland ,,houdt stevig aan, maar de piek lijkt wel bereikt’, zei het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel eerder deze week.