Ziekenhuizen willen intensive cares structureel uitbreiden

Ziekenhuizen willen hun intensivecareafdelingen structureel uitbreiden. Zo willen ze voorkomen dat ze de reguliere zorg moeten stilleggen als het aantal coronapatiënten plotseling stijgt. Dat zei Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Onder normale omstandigheden liggen in Nederland 800 tot 900 mensen op de intensive care. Daar hebben de ziekenhuizen ongeveer 1100 bedden voor beschikbaar. Op de piek van de coronacrisis, begin april, telden de ic’s 1424 coronapatiënten. Het was niet bekend hoeveel dat aantal nog zou stijgen. Daarom breidden de ziekenhuizen hun ic-capaciteit uit naar 2400 bedden. Medewerkers van andere afdelingen werden op de ic’s ingezet. Operatie- en uitslaapkamers werden omgebouwd tot ic’s. De reguliere zorg kwam grotendeels stil te liggen. Kuipers: „We willen zo veel mogelijk voorkomen dat we daar weer naar terug moeten. Dan kun je reguliere zorg gewoon doorzetten terwijl je toch coronapatiënten kunt behandelen.”

Het aantal coronapatiënten daalt, maar ziekenhuizen verwachten ook de komende tijd nog patiënten binnen te krijgen. Kuipers: „Corona is niet weg. Meer dan 90 procent van de bevolking is nog niet immuun. Mensen lopen het risico op enig moment geïnfecteerd te raken en ziekenhuiszorg nodig te hebben.”

Hoeveel personeel en materieel nodig zijn voor zo’n structurele uitbreiding, hield Kuipers in het midden. „Hoe we dat precies doen en tot welk niveau we daartoe in staat zijn, dat is voor de komende periode onderwerp van gesprek. Dat moeten we bespreken met verpleegkundigen, artsen, ziekenhuisbesturen, verzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid.”

Op de intensivecareafdelingen liggen momenteel nog 683 Nederlanders met het coronavirus, vijf minder dan op zondag. Het is eerder gebeurd dat de daling even een pas op de plaats maakte. Kuipers verwacht nog steeds dat aan het eind van deze week nog ongeveer 500 coronapatiënten op de ic’s liggen. Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er 655 in Nederland en 28 in Duitsland. Buiten de intensive cares, dus op de verpleegafdelingen, liggen momenteel 1333 mensen met corona.

Op de intensive cares liggen verder 377 mensen met andere aandoeningen. Dat is wat minder dan in de afgelopen dagen. In totaal worden momenteel 1032 mensen behandeld op de intensive cares in Nederland. Bijna alle regio’s zitten nu weer binnen hun normale capaciteit, aldus Kuipers. Dat betekent volgens hem dat de ziekenhuizen ruimte hebben wanneer het aantal patiënten weer stijgt.

Voor de komende weken verwacht Kuipers dat de daling doorzet. Als er een tweede golf komt, is dat op zijn vroegst begin juni. Bovendien weten virologen niet wat het coronavirus in de zomer doet. De meeste luchtweginfecties verspreiden zich moeilijker als het warm is.