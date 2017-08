Ziekenhuizen willen eenvoudiger eigen risico

Ziekenhuizen willen dat het eigen risico in de zorg simpeler wordt gemaakt. Als het aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ligt, gaan patiënten voor een groot aantal eenvoudige ziekenhuisbehandelingen een vast bedrag van 150 euro meebetalen. Voorzitter Yvonne van Rooy legt het plan vrijdag op de formatietafel via een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.

Afschaffing van het eigen risico vindt de NVZ onwenselijk. Maar het moet wel eenvoudiger, vindt Van Rooy. Patiënten zitten volgens haar vaak lange tijd in het ongewisse over de prijs van een behandeling. Zorgnota’s komen vaak met een grote vertraging.

De ziekenhuizen willen een lijst opstellen van relatief eenvoudige behandelingen die voor patiënten allemaal 150 euro uit het eigen risico kosten. Ook als ze in werkelijkheid duurder zijn. Voor vervolgafspraken wordt in het plan geen extra eigen risico in rekening gebracht als die binnen 120 dagen plaatsvinden.

Van Rooy geeft als voorbeeld een hoofdwond die in het ziekenhuis wordt gehecht, waarna nog een controleafspraak volgt. De werkelijke kosten bedragen in het fictieve voorbeeld 258 euro, maar de patiënt betaalt niet meer dan 150 euro mee uit het eigen risico.

Volgens een woordvoerder van de NVZ zijn zorgverzekeraars positief over het idee. Maar om het mogelijk te maken, is een stelselwijziging nodig. „Het moet door de politiek worden geregeld.”

Uit een eerste raming zou blijken dat het plan de verzekeraars zo’n 15 miljoen euro gaat kosten. Maar hoe duur het echt wordt, zal ervan afhangen welke behandelingen op de lijst komen te staan.

Het minimale eigen risico bedraagt momenteel 385 euro per jaar. Het NVZ-plan zou daar niets aan veranderen. De vereniging vindt het eigen risico in het algemeen „een te belangrijke pijler onder de solidariteit van ons zorgstelsel om bij het grofvuil te worden gezet”.