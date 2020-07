Ziekenhuizen veelal afwachtend met invoeren mondkapjesplicht

$lead

Het gros van de ziekenhuizen heeft geen mondkapjesplicht en volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat blijkt uit een rondgang bij ziekenhuizen verspreid over het land.

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort verplicht bezoekers van dertien jaar of ouder om een mondkapje te dragen op de verpleegafdeling en kamers met patiënten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) merkt dat er discussie op gang is gekomen „over de noodzaak om het gebruik van mondkapjes uit te breiden” nu de coronabesmettingen oplopen. De vereniging volgt hierin de richtlijnen van het RIVM, die voorschrijft dat mondkapjes niet verplicht zijn in de openbare ruimte. „Het laat echter onverlet dat individuele ziekenhuizen hier eigen beleid op kunnen voeren, ingegeven door de lokale situatie en omstandigheden”, aldus de NVZ.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Maastricht UMC+, Medisch Centrum Leeuwarden en Amsterdam UMC volgen deze lijn en stellen mondkapjes niet standaard verplicht voor bezoekers. De meeste ondervraagde ziekenhuizen screenen patiënten en bezoekers wel van tevoren, vragen hun een mondkapje te dragen als ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus, of nemen andere voorzorgsmaatregelen. In het Diakonessenhuis Utrecht moeten bezoekers in de verpleegafdeling een mondmasker dragen. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hoeft dat alleen bij de spoedeisende hulp.

„We krijgen er hele positieve reacties op en eigenlijk nog geen enkele klacht”, zegt een woordvoerder van het Diakonessenhuis Utrecht over de daar geldende mondkapjesplicht. „Ik denk dat mensen zich er veilig door voelen.”

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een mondkapjesplicht ingevoerd bij de spoedeisende hulp omdat de aanrijroute voor ambulances is hersteld naar de situatie van voor de corona-uitbraak. „Dat betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een schone of een Covid-verdachte route.” Daarom krijgt iedereen bij binnenkomst uit voorzorg een mondmasker van de beveiliging.