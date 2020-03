Ziekenhuizen tijdlang onbereikbaar wegens telefoonstoring

Meerdere ziekenhuizen in verschillende plaatsen in het hele land waren rond het middaguur enige tijd niet of slecht bereikbaar door een telefoonstoring bij de providers Ziggo en Vodafone.

Zo waren onder meer het Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en de Antonius Zorggroep Sneek slecht bereikbaar. Ook uit Drenthe en Delft kwamen meldingen.

Volgens een woordvoerster van Ziggo en Vodafone waren er problemen met de vaste telefoonverbindingen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend.