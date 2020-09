Ziekenhuizen samen op zoek naar middel tegen gevolgen corona

Meer dan twintig Nederlandse ziekenhuizen werken vanaf deze week samen in een groot onderzoek of het vaccin tegen tuberculose beschermt tegen de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij kwetsbare ouderen. Dat melden meerdere van de 22 hospitalen, waaronder alle universitaire medische centra.

Gehoopt wordt dat het middel leidt tot een milder verloop van de ziekte of zelfs de kans op een infectie met het coronavirus verkleint.

Vooral zwakkere senioren kunnen zwaar te lijden krijgen door het virus en er eerder aan sterven dan anderen. Het tbc-vaccin beschermt niet alleen tegen tuberculose, maar geeft ook het afweersysteem een oppepper. Het tbc-vaccin staat al lang bekend als veilig.

De deelnemers aan het onderzoek moeten 60 jaar of ouder zijn èn een chronisch ziekte hebben of zijn geopereerd. Hun arts vraagt of ze willen meedoen. De komende twee maanden worden tussen de 5200 en 7000 kwetsbare senioren benaderd.

De helft van hen krijgt eenmalig het vaccin toegediend, de andere helft krijgt een placebo (een onschuldig nepmiddel). Vervolgens worden de deelnemers zes maanden gevolgd.

Behalve de academische ziekenhuizen nemen de Santeon topklinische ziekenhuizen deel (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG, St. Antonius Ziekenhuis) en verder ook nog Amphia Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven, Haga Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum, Rijnstate Ziekenhuis en het Zuyderland Ziekenhuis.