Ziekenhuizen: ruimte voor meer loon is beperkt

Ziekenhuizen hebben naar eigen zeggen slechts „zeer beperkt” ruimte voor loonsverhogingen. „Dat kan iedereen zien die leest hoe de financiële situatie van ziekenhuizen is”, zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „We zitten in een te krappe jas. Maar misschien zit ergens in de plooien nog wat ruimte”, zei hij woensdagochtend op Radio 1.

Een fors deel van het personeel staakt woensdag voor betere arbeidsvoorwaarden, waaronder meer loon. Het is de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in Nederland.

Melkert zegt dat al „heel wat stappen zijn gezet”, zoals extra beloning voor onregelmatige diensten. Hij zei dat verpleegkundigen die zulke diensten veel draaien er over een periode van twee jaar ruim 10 procent op vooruit kunnen gaan. „Maar er zijn grenzen en die zijn gegeven door de financiële ruimte die de politiek geeft”, zegt de voorzitter van de NVZ. „Ga ja daaroverheen, dan breng je ziekenhuizen in gevaar.”

Volgens Melkert zou de politiek dus met meer geld over de brug moeten komen. „Uiteindelijk zijn de acties van vandaag gericht aan de hele samenleving. Wat willen we samen opbrengen voor goede zorg?”

De ziekenhuizen hebben voorgesteld de lonen over een periode van 34 maanden twee keer met 4 procent te verhogen. De laatste loonsverhoging was in de zomer van 2018. Om het gebrek aan loonsverhoging in 2019 te compenseren, biedt de NVZ een eenmalige extra van 1000 euro.

De bonden vinden dat onacceptabel. Zij eisen 5 procent per jaar erbij en rekenen voor dat het bod van de NVZ neerkomt op 2,8 procent per jaar. „De meeste cao’s in de zorg zitten boven de 3 procent”, zegt bestuurder Joost Veldt van CNV Zorg & Welzijn. Andere pijnpunten zijn dat de werkgevers nog maar 90 procent van het loon willen doorbetalen bij ziekte en een bijdrage in de ziektekostenverzekering willen schrappen.

Los van het geld draait de staking om de hoge werkdruk. „Als we daar goede afspraken over kunnen maken, valt over het loon te praten. Je maakt afspraken over een heel pakket”, zegt Veldt.