Ziekenhuizen Rotterdam en Zeeland hervatten reguliere zorg

Ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland gaan de reguliere zorg weer hervatten. Dat hebben de zorginstellingen zaterdag bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de ziekenhuizen in regio Rotterdam, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem en de ziekenhuizen in Zeeland.

„Vanaf heden hervatten alle ziekenhuizen de reguliere zorg, waardoor een start wordt gemaakt met het wegwerken van de wachtlijsten”, aldus de ziekenhuizen in een gezamenlijke verklaring. Ze zien daarvoor ruimte omdat de piek van het aantal Covid-19-patiënten op de intensivecareafdelingen voorbij lijkt te zijn.

In de ziekenhuizen zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de 1,5 metersamenleving en de zorg van corona- en niet-coronapatiënten verloopt gescheiden. De instellingen roepen mensen dan ook op om niet weg te blijven als zorg nodig is.

Voor het opstarten van de reguliere zorg wordt nauw samengewerkt met andere zorginstanties zoals revalidatiecentra, huisartsen, ambulancevervoer en verpleeg- en verzorgingshuizen. „Dit gebeurt stapsgewijs, zodat de reguliere zorg en de zorg voor coronapatiënten veilig naast elkaar kunnen worden ingezet.” Daarbij wordt rekening gehouden met de mate van urgentie van de zorg.

De ziekenhuizen wijzen erop dat per instelling het hervatten van de normale zorg en het bezoekbeleid kan verschillen. „In sommige instellingen is slechts 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan, in andere instellingen is zelfs geen bezoek toegestaan.” Ook voor bezoek aan de poliklinieken wordt geadviseerd alleen te komen, al is het wel toegestaan om iemand mee te nemen.