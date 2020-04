‘Ziekenhuizen rest van jaar bezig met wegwerken achterstanden’

Ziekenhuizen zullen de rest van het jaar bezig zijn om de achterstanden die door het coronavirus zijn ontstaan, weg te werken. Dat vreest Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

In de afgelopen maand hebben huisartsen ongeveer 360.000 patiënten minder dan normaal doorverwezen naar een ziekenhuis. Behandelingen van iets minder dan 300.000 mensen in het ziekenhuis zijn niet doorgegaan na een doorverwijzing. Bovendien liggen op de intensive cares de afgelopen weken veel minder mensen met bijvoorbeeld tumoren, hersenbloedingen en hartinfarcten dan gebruikelijk. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding spreekt van een „stuwmeer” aan uitgestelde zorg. Ziekenhuizen zijn bezig met de voorbereidingen om die behandelingen te hervatten, zodat ze kunnen beginnen met het wegwerken van de achterstanden.

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen daalt dagelijks. Het zijn er nu 1158. Dat zijn er 18 minder dan op zondag en 266 minder dan op het hoogtepunt twee weken geleden. „Alle regio’s zijn bezig met plannen maken voor het hervatten van de zorg aan andere patiënten”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Van de 1158 patiënten liggen er 1108 in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 17 minder dan een dag eerder. In Duitsland liggen 50 Nederlandse patiënten op de ic, 1 minder dan een dag ervoor. In de afgelopen 24 uur zijn twee mensen verplaatst naar andere regio’s. Er zijn geen nieuwe patiënten naar Duitsland verplaatst. Het LCPS verwacht dat de drukte op de intensive cares over zes tot acht weken weer normaal zal zijn.