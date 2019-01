Ziekenhuizen Noordwest weer open

Het ICT-probleem bij de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep is opgelost. Alle afdelingen zijn weer open en de werkzaamheden worden hervat. „Het operatieprogramma wordt weer opgestart. Patiënten waarbij de operatie is afgezegd of de afspraak op de polikliniek niet is doorgegaan worden zo snel mogelijk gebeld om een nieuwe afspraak te maken”, meldt het ziekenhuis.

Het ziekenhuis werd dinsdag urenlang platgelegd door een grote ICT-storing. Daardoor konden artsen niet bij patiëntendossiers. Alle operaties en afspraken moesten worden afgelast. Volgens een woordvoerster was de storing ontstaan door een technische storing in een van de servers. Daardoor konden medewerkers zich niet aanmelden. „Ik wil benadrukken dat de storing niet is ontstaan door invloeden van buitenaf. We gaan nu kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus de zegsvrouw.

De groep heeft ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en poliklinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel. Naar eigen zeggen is Noordwest Ziekenhuisgroep, met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo’n 325 medisch specialisten, een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. De locatie Alkmaar is voor Noord-Holland-Noord het centrum voor traumazorg. Op deze locatie is ook onder meer een oncologisch centrum, een centrum voor geboortezorg en een hart-vaatcentrum.

De Noordwest Ziekenhuisgroep is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en het Medisch Centrum Alkmaar.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een ziekenhuis operaties moet uitstellen wegens een ICT-probleem. Vorige week werd het ziekenhuis MST in Enschede platgelegd door zo’n storing, waardoor eveneens de patiëntendossiers niet konden worden ingezien.