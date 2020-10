Ziekenhuizen mogen remdesivir uitwisselen vanwege tekort

Ziekenhuisapotheken krijgen tijdelijk toestemming om de virusremmer remdesivir onderling uit te wisselen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) versoepelt de regels vanwege het tekort aan het middel, dat vaak wordt toegediend aan coronapatiënten.

Normaal mogen ziekenhuisapotheken niet met elkaar handelen in geneesmiddelen. In dit geval is uitwisseling wel toegestaan, in elk geval tot en met 31 december, omdat sommige ziekenhuizen nog voldoende remdesivir op voorraad hebben, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan, aldus de IGJ. De aanvoer van het middel is stilgevallen, doordat de vraag wereldwijd groter is dan het aanbod.

Nederland is afhankelijk van een Europese voorraad, die de Europese Commissie heeft ingekocht bij fabrikant Gilead. Het medicijn wordt hier vervolgens verspreid door de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM. Per patiënt moet remdesivir worden aangevraagd bij deze dienst.

„De inspectie vindt het belangrijk dat de nog aanwezige voorraad Veklury (remdesivir) zo goed mogelijk kan worden ingezet voor patiënten die het geneesmiddel nodig hebben”, meldt de IGJ. De uitwisseling moet wel goed worden gedocumenteerd. Veklury is de merknaam van het medicijn.