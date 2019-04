„Ziekenhuizen moeten dementievriendelijker”

Nederlandse ziekenhuizen zijn onvoldoende ingesteld op de behoeften van dementerende patiënten. Die conclusie trekt Alzheimer Nederland op basis van een onderzoek waarin mantelzorgers naar hun ervaringen werd gevraagd. De organisatie noemt de uitkomsten „zorgwekkend”. Slechts 40 procent van de bijna 400 ondervraagden zou het ziekenhuis aanbevelen voor anderen met dementie.

Alzheimer Nederland zegt hier „geregeld verontrustende signalen” over te ontvangen en ziet die bevestigd door het onderzoek van Annette Keuning van de Rijksuniversiteit Groningen, die op het onderwerp promoveert. Zeker omdat het aantal patiënten met dementie fors stijgt. Nu al wordt naar schatting een op de drie ziekenhuisbedden bezet door mensen met dementie.

Mantelzorgers wordt vaak verzocht om mee te helpen in de zorg, maar voelen zich vaak te weinig betrokken bij beslissingen. Slechts de helft is hier tevreden over.