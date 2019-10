Ziekenhuizen in noorden schrappen 500 banen

Bij de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen (Drenthe) en in Stadskanaal (Groningen) verdwijnen komend jaar in totaal zo’n 500 banen. Treant Zorggroep, die de ziekenhuizen runt, sluit gedwongen ontslagen niet uit en heeft het personeel dinsdag op de hoogte gebracht. „De ziekenhuizen in de regio werken nauw samen om zoveel mogelijk zorgpersoneel van Treant een baan te bieden”, aldus de organisatie.

Dat de ziekenhuizen een inkrimping te wachten staat, was al bekend. Zo maken de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in Hoogeveen en Stadskanaal plaats voor ‘basis-spoedposten’. Daar kunnen mensen wel terecht voor snelle medische zorg, maar niet in levensbedreigende situaties. Dan zijn inwoners aangewezen op de SEH in Emmen, Winschoten, Assen of Groningen. Dat betekent meer reistijd.

„Het zijn de kleinste spoedeisende hulpen van Nederland. In Stadskanaal komen maar een of twee patiënten per nacht”, licht een woordvoerder van Treant toe.

Volgens de woordvoerder zitten andere ziekenhuizen in de regio „te schreeuwen om personeel” en is de verwachting dat voor veel mensen nieuw werk beschikbaar zal zijn. In totaal werken in de ziekenhuizen van Treant ongeveer 2700 mensen. De organisatie heeft ook verpleeghuizen in de regio.

Van de banen die worden geschrapt, zijn er 300 in de patiëntenzorg en 200 bij ondersteunende afdelingen.