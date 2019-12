Ziekenhuizen getroffen door norovirus

HEERLEN (ANP - De Zuyderlandziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen zijn getroffen door het norovirus. Daarom heeft het ziekenhuis een opnamestop aangekondigd op vier verpleegafdelingen, drie in Heerlen en één in Sittard.

Volgens het ziekenhuis heeft de opnamestop geen gevolgen voor spoedgevallen. Wel zijn geplande operaties afgezegd. De ziekenhuizen hebben hygiëne- en isolatiemaatregelen genomen om het virus te bestrijden.

Het norovirus is voor gezonde mensen niet echt gevaarlijk, maar kan flinke risico’s met zich meebrengen bij mensen met een zeer zwakke gezondheid.