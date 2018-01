Ziekenhuizen buigen zich over energiedrankjes

Nederlandse ziekenhuizen gaan zich buigen over de vraag of ongezonde energiedrankjes er nog wel verkocht moeten worden. Aanleiding is een steekproef van voedselwaakhond foodwatch waaruit blijkt dat de omstreden drankjes in meer dan de helft van de ziekenhuizen verkrijgbaar zijn.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat weten de kwestie „zo zorgelijk” te vinden dat het op de agenda komt van de eerstvolgende bestuursvergadering. „Maar wij kunnen onze leden niet verbieden om energiedrankjes te verkopen, want het zijn frisdrankautomaten van derden. De verantwoordelijkheid ligt ook bij de consument en misschien bij de ziekenhuizen om met hun cateraars te gaan praten”, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie.

Kinderartsen sloegen vorige week nog alarm omdat veel jongeren kampen met serieuze gezondheidsproblemen door het drinken van de ongezonde drankjes. „Diezelfde jongeren worden na een ziekenhuisbezoek bij de uitgang van veel ziekenhuizen met een frisdrankautomaat verleid een energiedrankje te kopen. Dat kan natuurlijk niet”, stelt foodwatch.

Volgens de kinderartsen lopen de schadelijke effecten van de energiedrankjes uiteen, van slaapproblemen en hartritmestoornissen tot nierfalen.

Foodwatch begint woensdag met een e-mailactie met de oproep aan ziekenhuizen om te stoppen met de verkoop van energiedranken.