‘Ziekenhuispersoneel moet griepprik halen’

Ziekenhuispersoneel moet zich standaard laten vaccineren tegen de griep om zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Die ligt nu rond de 30 procent. Professor Jaap van Dissel pleit daarvoor in De Telegraaf. Hij is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. „Ik vind dat je vanuit je professionele standaard een griepprik hoort te halen.”

„Een zieke patiënt komt niet naar het ziekenhuis om onnodig besmet te worden met griep”, zegt Van Dissel in de krant. „Bovendien moeten we vermijden dat door uitval van zorgverleners met griep de spoedeisende hulp sluit of het aantal bedden wordt gereduceerd, zoals in 2018.”

Dat maar weinig zorgmedewerkers de griepprik halen, komt volgens Van Dissel omdat de effectiviteit van het vaccin beperkt is. „Dit jaar is het vaccin anders samengesteld”, zegt hij. „Het bestaat uit vier in plaats van drie influenza-stammen. Naar verwachting is dat effectiever.” Hij noemt de griepprik „allesbehalve optimaal”, maar „het is het beste wat we hebben om onszelf en kwetsbare patiënten te beschermen.”