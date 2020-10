Ziekenhuispersoneel kreeg minder vaak corona na griepprik

De griepprik beperkt mogelijk het risico op infectie met het coronavirus. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben hier op twee manieren indirect bewijs voor gevonden. Ze becijferen dat personeelsleden van het academische ziekenhuis die zich vorig jaar lieten vaccineren tegen het griepvirus, minder vaak SARS-CoV-2 opliepen dan collega’s die de griepprik niet haalden. Daarnaast hebben ze met laboratoriumonderzoek laten zien dat het griepvaccin in cellen van gezonde mensen de immuunreactie verbetert.

Die „getrainde immuniteitsreactie” kan in deze tijd gunstige neveneffecten hebben. „Naast bescherming tegen griep zou het vaccin gunstige effecten kunnen hebben tegen het nieuwe coronavirus”, concludeert hoogleraar experimentele geneeskunde Mihai Netea.

Het onderzoek heeft nog geen zogeheten peer review gekregen van onafhankelijke vakgenoten en is nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Omdat de onderzoekers hun resultaten belangrijk vinden, hebben ze die nu alvast gepubliceerd op de medische website MedRxiv.

De onderzoekers becijferen dat van de 184 ziekenhuismedewerkers die het coronavirus hebben opgelopen 42 procent de griepprik had gehaald. De vaccinatie wordt in de ziekenhuiszorg geadviseerd om patiënten te beschermen. Van de - veel grotere - groep van ruim 10.000 zorgmedewerkers die vrij bleven van het coronavirus, was 54 procent gevaccineerd. De onderzoekers becijferen dat in de niet-gevaccineerde groep 2,23 procent corona opliep en in de gevaccineerde groep slechts 1,33 procent. Dat scheelt zo’n 40 procent.

Een belangrijke kanttekening die de onderzoekers zelf maken is dat ruim driekwart van de personeelsleden die besmet raakten direct contact had met patiënten. Van de medewerkers die het virus niet kregen, had slechts 42 procent direct contact met patiënten. Ook over mogelijke gedragsverschillen tussen mensen die de griepprik wel of niet halen, zegt de studie niks. Een woordvoerder van het Radboudumc erkent dat de studie vooral aanwijzingen aan het licht heeft gebracht en dat daar „geen heel harde conclusies” aan verbonden kunnen worden.

Op de griepprik is intussen een run aan het ontstaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet dinsdag weten dat de vraag het aanbod dreigt te overtreffen. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft gezonde zestigers daarom opgeroepen voorlopig nog niet op hun uitnodiging voor de vaccinatie in te gaan. Mensen met medische aandoeningen en 70-plussers moeten voorrang krijgen, omdat zij het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van influenza.