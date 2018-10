„Ziekenhuispatiënt valt niet buiten de boot”

Patiënten die in de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen liggen hoeven zich geen zorgen te maken over de continuïteit van de zorg, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie.

„Bewindvoerders zullen alles uit de kast trekken om de ziekenhuizen open te houden. Daarbij hebben ziekenhuizen altijd noodscenario’s om te waarborgen dat patiënten niet van zorg verstoken blijven als er iets misgaat. Hier zag je allang dat het mis zou gaan”, aldus de woordvoerder.

Zo worden er van tevoren afspraken gemaakt met omliggende ziekenhuizen om patiënten over te dragen. „Leuk is anders, maar patiënten vallen niet buiten de boot”, aldus de zegsman. Een nadeel voor patiënten is mogelijk wel dat ze niet naar het ziekenhuis van hun keuze kunnen.

De IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart tellen allebei zeker meer dan driehonderd bedden, maar de huidige tendens is zoveel mogelijk mensen alleen in dagbehandeling te nemen. Hoeveel patiënten het in totaal aangaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben de zorgverzekeraars de ‘zorgplicht’ om patiënten onder te brengen in ziekenhuizen in de omgeving. De vereniging noemt de huidige situatie vooral „heel erg voor het personeel”.