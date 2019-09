Ziekenhuismedewerkers leggen het werk neer

Ziekenhuismedewerkers in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem nemen volgende week het estafettestokje over in de reeks stakingen in de zorg. Ze voeren vanaf woensdag actie om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

De medewerkers sluiten 24 uur lang operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen voor niet-spoedeisende zaken. De spoedeisende hulp is wel gewoon open. Ziekenhuismedewerkers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Franciscus Vlietland in Schiedam leggen het werk woensdag neer. Collega’s van het Martini in Groningen en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid volgen een dag later.

Ziekenhuismedewerkers voeren al tijden actie voor een betere cao. De onderhandelingen hierover liepen in juni vast. Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om onder meer overuren te draaien. Ook willen de bonden afspraken over arbeids- en rusttijden en over behoud van medewerkers.