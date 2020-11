Ziekenhuisbed eerder vrij door thuismonitoring coronapatiënten

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft de afgelopen maanden 45 coronapatiënten vervroegd naar huis kunnen sturen dankzij monitoring op afstand. Zo komen sneller ziekenhuisbedden beschikbaar voor nieuwe patiënten met Covid-19. Het ziekenhuis noemt de ervaringen tot nog toe een succes.

Via een speciale app, die in juli werd geïntroduceerd, geven de patiënten twee keer per dag belangrijke gegevens door over hun fysieke toestand. Ze rapporteren klachten, lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in hun bloed, dat ze meten met een zuurstofsaturatiemeter. De patiënten krijgen ook extra zuurstof mee naar huis, die ze zichzelf kunnen toedienen.

Gespecialiseerde verpleegkundigen, die op hun beurt onder supervisie staan van longartsen, bekijken de gegevens en nemen snel contact op als ze een verslechtering zien. „Dat werkt heel goed en ook de patiënten vinden de thuismonitoring prettig”, aldus longarts Gea Helfrich. Ze legt uit dat de thuismonitoring geschikt is voor patiënten die stabiel en digitaal vaardig zijn. „Het ziekenhuis blijft tot het einde van de thuismonitoring de hoofdbehandelaar, maar dan op afstand.”