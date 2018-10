Ziekenhuisbaas ‘enorm trots’ op zorgpersoneel

Bestuursvoorzitter Mariska Tichem van het failliete MC Slotervaart geeft het personeel van het ziekenhuis een „groot compliment”. „We zijn allemaal diep teleurgesteld. Maar ik ben enorm trots op al die medewerkers die met een ,,ontzettend groot hart” zijn blijven werken voor onze patiënten. En ik weet ook dat zij dat vandaag en morgen blijven doen’’, aldus de voorzitter van de raad van bestuur tijdens een persbijeenkomst.

„Het faillissement is definitief, er is geen redding”, herhaalde ze de woorden die ze eerder op de dag tijdens een emotionele bijeenkomst aan het personeel had gezegd. Daar maakte zij ook haar complimenten, maar die vielen niet bij al het personeel even goed: er was nogal wat boegeroep te horen.