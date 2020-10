Ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen ‘corona-agressie’

Het Haagse ziekenhuis HMC zet in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra beveiliging in. Het ziekenhuis doet dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt berichtgeving hierover in NRC. Het gaat om extra eigen beveiligingsmensen; het ziekenhuis bepaalt per dag hoeveel er nodig zijn.

In NRC zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, dat „een familie zo boos was dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.”

Als het druk wordt op de corona-afdeling in een bepaald ziekenhuis kan het voorkomen dat corona-patiënten naar een ziekenhuis moeten worden verplaatst om de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Veel ziekenhuizen geven daarover patiënten en familieleden informatie via een brief.

Voorzitter Wolf zegt in de krant het „heel vervelend” te vinden „dat een patiënt soms helemaal naar Groningen moet worden vervoerd om beter te worden. Wij begrijpen dat dat voor de naasten zwaar is. Maar het kan nu niet anders, wij liggen vol. En dan gaat het erom hóe je met die tegenslag omgaat. Agressie kán niet.”