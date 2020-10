Ziekenhuis Venlo slaat alarm om toename coronapatiënten

Ziekenhuis VieCuri in Venlo komt er niet langer aan toe om patiënten met corona uit het westen van Nederland op te vangen. Het ziekenhuis heeft de handen vol aan de toenemende stroom van patiënten uit de eigen regio. Dat laat VieCuri woensdag weten.

„Daar waar de Limburgse ziekenhuizen de afgelopen weken patiënten overnamen uit bijvoorbeeld de Randstad, vanaf woensdag geldt in ieder geval voor VieCuri dat dit niet meer kan en wij juist zelf patiënten moeten overplaatsen”, aldus een woordvoerster.

„We hebben te maken met een flinke toename aan Covidpatiënten in ons ziekenhuis. Deze flinke toename betekent dat VieCuri het traject in gang heeft gezet om patiënten over te gaan plaatsen naar andere ziekenhuizen.”

Sinds 1 september zijn bij VieCuri 7 patiënten aan corona overleden. Daarnaast konden 31 patiënten terug naar huis na voldoende hersteld te zijn.