Ziekenhuis van coronapatiënt: de hele wereld komt op ons af

Medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn donderdagavond bij elkaar geroepen. Daarbij is ook de GGD betrokken, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. „We hebben ons net als alle ziekenhuizen voorbereid op de mogelijke opvang van de eerste patiënt. Vandaag is de eerste patiënt hier positief getest. De hele wereld komt nu op ons af. Eerst gaan we intern patiënten en medewerkers informeren.”

Het ziekenhuis kan „in het kader van de privacy” niets zeggen over de patiënt. „Hij wordt in isolatie verpleegd”, aldus de woordvoerder.