Ziekenhuis stelt operaties uit om brand

Het Laurentiusziekenhuis in Roermond heeft woensdag operaties voorlopig afgeblazen in verband met de brand op het naburige industrieterrein. Ook door die brand zijn meerdere scholen in Roermond gesloten.

Zodra stank en rook uit het ziekenhuis weg zijn, worden de operatiekamers weer geopend.

Steenwolfabriek Rockwool heeft 450 mensen naar huis gestuurd en een deel van het bedrijf gesloten wegens de rook.

Op verschillende plaatsen in Roermond kwamen zwarte roetdeeltjes omlaag maar die bevatten volgens de brandweer geen asbest. Er ging woensdagochtend een NL Alert uit, waarin iedereen in Roermond werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Het gebied waarvoor dit geldt, is inmiddels kleiner geworden.