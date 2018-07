Ziekenhuis slecht voor nachtrust

In het ziekenhuis slapen mensen gemiddeld bijna anderhalf uur minder per nacht dan thuis. Ook worden ze vaker wakker. Dat is nu bewezen met de resultaten van een onderzoek onder meer dan 2000 patiënten in 39 Nederlandse ziekenhuizen.

Het onderzoek werd gehouden door een groep internisten, door Amsterdam UMC en het Nederlands Herseninstituut. Het slechtere slapen komt veelal door ziekte (misselijkheid, pijn en angst), maar nog veel vaker nog door de omstandigheden in het ziekenhuis (geluid van medepatiënten en medewerkers, licht op de gang, de bedden, piepjes van infuussystemen).

Slechte nachtrust is natuurlijk niet goed voor het herstel en daarom roepen de onderzoekers op het probleem zoveel mogelijk aan te pakken. Er komt een vervolgonderzoek.