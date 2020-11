Ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar stopt tijdelijk met opereren

Het ziekenhuis Rijnstate in Zevenaar voert de komende twee weken geen operaties meer uit vanwege het hoge ziekteverzuim. Door de operatiekamers tijdelijk te sluiten, komt er personeel van de verpleegafdelingen vrij dat kan bijspringen in Rijnstate Arnhem.

„Om de zorg voor coronapatiënten in Rijnstate Arnhem te waarborgen, zijn wij genoodzaakt om de operatiekamers in Rijnstate Zevenaar tijdelijk te sluiten”, aldus het ziekenhuis. Het gaat om vier operatiekamers.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in de regio Arnhem iets afvlakt, blijft de druk op de zorg hoog. „Intussen neemt het aantal zieke werknemers in Rijnstate toe, waardoor het op dit moment lastiger is om de dienstroosters goed ingevuld te krijgen”, zegt het ziekenhuis.