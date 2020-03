Ziekenhuis print zelf ventielen voor zuurstofmaskers

Traumachirurgen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn in het eigen 3D-laboratorium begonnen met het printen van ventielen voor zuurstofmaskers. „Dit is ons adequate antwoord op het dreigend tekort aan deze ventielen”, zegt traumachirurg Mike Bemelman.

Bij de verpleging van coronapatiënten in het ETZ wordt gebruik gemaakt van zuurstofmaskers, die zijn uitgerust met kleurgecodeerde ventielen. Daarmee is de concentratie van de ingeademde zuurstof in te stellen. De ventielen zijn niet opnieuw te gebruiken en worden daarom na gebruik weggegooid. Bemelman: „Omdat nieuwe bestellingen op zich lieten wachten, heb ik op internet gezocht naar technische informatie over het ventiel. Ik vond al snel de digitale tekening en die hebben we om weten te zetten in een printopdracht voor onze 3D-printers.”

In het eigen lab staan drie printers die normaal gesproken botten of gewrichten printen, die chirurgen gebruiken bij het voorbereiden van ingewikkelde operaties. Maar nu produceren de printers klokje rond ventielen voor de zuurstofmaskers. „Dagelijks gebruiken we in het ETZ 60 tot 80 ventielen. Met de drie printers kunnen we nu ruim 100 ventielen per dag maken. We hebben een vierde printer in bestelling staan, waarmee we de productie verder kunnen opvoeren en een goede buffer kunnen opbouwen”, aldus Bemelman.

Omdat er veel vraag is naar de ventielen, wordt Bemelman door andere bedrijven benaderd. Hij stuurt de digitale bestanden desgevraagd op zodat ook zij aan de slag kunnen met het printen van de ventielen.