Ziekenhuis onderzoekt kinderen met Q-koorts

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) gaat kinderen onderzoeken die Q-koorts opliepen en last hebben van langdurige chronische klachten. De bedoeling is om te zien of hun klachten worden veroorzaakt door de infectieziekte en of behandeling mogelijk is.

Volgens een woordvoerder kan de uitkomst van de medische check van de kinderen aanleiding zijn voor het ziekenhuis om verder onderzoek te doen naar Q-koorts bij kinderen. Donderdag werd bekend dat de provincie Noord-Brabant 100.000 euro beschikbaar stelt voor onderzoek naar Q-koorts naar kinderen. „Maar of dat voldoende is voor onderzoek, is nog wel de vraag”, aldus de zegsman, die kinderen met klachten uitnodigt om bij het ziekenhuis een afspraak te maken.

Volgens de advies- en begeleidingsgroep Q-support is onderzoek hard nodig. „Over kinderen met Q-koorts is nog erg weinig bekend. Lang is aangenomen dat kinderen geen langdurige klachten over konden houden aan een besmetting met Q-koorts. Verder onderzoek is dus beslist nodig”, aldus directeur Annemieke de Groot.

De Groot vertegenwoordigt zeventien kinderen en jongvolwassenen met Q-koorts en klachten. Het gaat dan om symptomen zoals ernstige vermoeidheid, spier en gewrichtspijn of een immuunsysteem dat in de war is. Het besluit van het WKZ om hen te gaan bekijken, levert opluchting op bij de kinderen en hun ouders, zegt ze. „Het is ook mooi dat ze nu centraal gemonitord gaan worden.”

Omdat er bij kinderartsen weinig bekend is over Q-koorts bij kinderen en de gevolgen ervan, zijn veel ouders in een medische mallemolen beland, zegt De Groot. Volgens haar is nog eens vierhonderdduizend euro nodig om gedegen onderzoek te kunnen doen. Patiënten zijn een crowdfundingactie begonnen.