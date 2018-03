Ziekenhuis Limburg zegt operaties af om griep

Wegens de aanhoudende griepgolf zegt het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg de komende twee weken tientallen geplande operaties af. De ziekenhuizen liggen vol met grieppatiënten, terwijl ook een deel van het medisch personeel ziek is. Spoedeisende en oncologische operaties in het Zuyderland gaan gewoon door.

Volgens het Zuyderland is de maatregel noodzakelijk om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Op zijn website meldt het ziekenhuis dat patiënten van wie de operatie wordt uitgesteld daar tijdig bericht van zullen ontvangen.

Het Zuyderland, dat vestigingen heeft in onder meer Geleen en Heerlen, is niet het enige ziekenhuis dat problemen ondervindt van de griepgolf. Eerder deze maand zegden ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen operaties af, omdat ze te weinig bedden vrij hadden.