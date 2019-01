Ziekenhuis in Enschede plat door ict-storing

Ziekenhuis MST in Enschede heeft alle operaties van in elk geval vrijdagochtend moeten uitstellen omdat er een ict-probleem is. Een woordvoerster bevestigt een bericht hierover van regionale media.

De artsen kunnen bijvoorbeeld de dossiers van de patiënten niet inzien. Het ziekenhuis is ook niet via de vaste telefoons te bereiken, al kan er intern wel onderling worden getelefoneerd.

Om hoeveel uitgestelde operaties het gaat, kon de zegsvrouw niet melden.Wel benadrukte ze dat de patiëntveiligheid niet in het geding is. De kwestie is wel „heel vervelend” voor de mensen die een operatie verwachtten.