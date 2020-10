Ziekenhuis in Dordrecht neemt weer nieuwe coronapatiënten op

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht neemt sinds het middaguur weer nieuwe coronapatiënten op. „De noodgedwongen opnamestop van 24 uur voor deze categorie patiënten heeft net voldoende ruimte gecreëerd om de zorg aan nieuwe patiënten verantwoord te kunnen hervatten”, laat het ziekenhuis weten.

Het ziekenhuis maakte maandag bekend 24 uur lang geen nieuwe coronapatiënten meer op te nemen, behalve in acuut levensbedreigende situaties. Alle coronabedden waren bezet en er was te weinig personeel om een nieuwe corona-afdeling te openen.

Doordat er een etmaal geen nieuwe coronapatiënten zijn bijgekomen en herstelde patiënten zijn vertrokken, komen er nu maximaal 10 van de 35 coronabedden vrij.

„De situatie blijft uitermate kwetsbaar. Het aanhoudende ziekteverzuim onder zorgpersoneel als gevolg van coronabesmetting maakt het onmogelijk om boven het aantal van 35 coronabedden uit te stijgen”, aldus het Dordtse ziekenhuis.

Hoeveel coronapatiënten er in de voorbije 24 uur elders moesten worden geholpen die anders naar het Albert Schweitzer ziekenhuis waren gekomen, is nog niet bekend.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding is het opnemen van patiënten elders in de regio goed verlopen. Volgens een woordvoerster is er besloten om op te schalen in de regio zodat er meer bedden voor Covidpatiënten bijkomen.